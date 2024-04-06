Финляндия временно закрыла морские пункты пропуска возле границы с Россией

"Закрывая пограничные пункты Балтийского моря, мы готовимся к тому, что искатели убежища не начнут прибывать в Финляндию на лодках", - рассказал представитель погранично-морского отдела Пограничной службы Финляндии Марко Турунен.

Накануне правительственный совет на заседании решил закрыть пункт пропуска, ведущий к Сайменскому каналу, и пункты пропуска в восточной части Финского залива для катеров.

Пограничные пункты пропуска в портах Хаапасаари и Нуйямаа, а также водное движение Сантио будут закрыты для них до 15 апреля.

Финляндия закрывает некоторые морские пункты пропуска к середине апреля (фото: yle.fi)

В Пограничной службе страны считают, что люди, ищущие убежища, могут начать пытаться добраться до Финляндии по водному пути, если пункты пересечения границы для водного сообщения в восточной части Финского залива останутся открытыми.

По словам Турунена, закрытие пограничных пунктов является превентивным мероприятием.