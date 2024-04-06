Финляндия временно закрыла морские пункты пропуска возле границы с Россией

Власти Финляндии решили закрыть пункты пропуска для частных катеров в восточной части Финского залива. Хельсинки объясняет ограничение намерением защитить эти пути от нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз с территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Закрывая пограничные пункты Балтийского моря, мы готовимся к тому, что искатели убежища не начнут прибывать в Финляндию на лодках", - рассказал представитель погранично-морского отдела Пограничной службы Финляндии Марко Турунен.
Накануне правительственный совет на заседании решил закрыть пункт пропуска, ведущий к Сайменскому каналу, и пункты пропуска в восточной части Финского залива для катеров.
Пограничные пункты пропуска в портах Хаапасаари и Нуйямаа, а также водное движение Сантио будут закрыты для них до 15 апреля.
Финляндия закрывает некоторые морские пункты пропуска к середине апреля (фото: yle.fi)
В Пограничной службе страны считают, что люди, ищущие убежища, могут начать пытаться добраться до Финляндии по водному пути, если пункты пересечения границы для водного сообщения в восточной части Финского залива останутся открытыми.
По словам Турунена, закрытие пограничных пунктов является превентивным мероприятием.
Напомним, 30 ноября прошлого года Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Через некоторое время власти Финляндии заявили о намерении открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день страна снова решила закрыть этот участок границы.
Добавим, 4 апреля правительство Финляндии продлило срок закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до последующего сообщения. В то же время в список будут добавлены несколько портов в список, куда будет запрещен въезд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.