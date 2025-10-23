Фінляндія приєдналася до закупівлі зброї США для Україні із значним внеском

Як працює PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО.

Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL. Наразі відомо, що щонайменше $2 млрд уже витрачено союзниками на закупівлі Україні американської зброї в рамках програми PURL.

Фінляндія готується до війни з Росією

Нагадаємо, три роки тому фінський парламент ухвалив закон про будівництво високої стіни на кордоні з Росією.

Нещодавно супутникові знімки зафіксували, що Росія посилює військову присутність біля фінського кордону. Військові розвідники Фінляндії вважають, що РФ може зосередити ресурси на північному напрямку після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні. До військової загрози з боку Росії в країні дали п'ять років.

Також у Фінляндії оголосили, що готуються до найгіршого сценарію для себе в разі завершення війни в Україні.