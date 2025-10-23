Финляндия присоединилась к закупке оружия США для Украины со значительным вкладом

Как работает PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.

Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.

Украина получила обязательство 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL. Известно, что не менее $2 млрд уже потрачено союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.

Финляндия готовится к войне с Россией

Напомним, три года назад финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северном направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине. До военной угрозы со стороны России в стране дали пять лет.

Также в Финляндии объявили, что готовятся к худшему сценарию для себя в случае завершения войны в Украине.