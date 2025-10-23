Фінляндія приєдналася до закупівлі зброї США для Україні із значним внеском

Фінляндія приєдналася до міжнародної ініціативи PURL і зробила внесок у 100 млн євро.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський у Брюсселі провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Під час переговорів він подякував уряду Фінляндії за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет допомоги Україні на суму 52 млн євро.

Зеленський також відзначив рішення Гельсінкі приєднатися до міжнародної ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро.

"Це справжня допомога для нашої оборони", - наголосив президент.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE, зокрема у сфері закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.

Крім того, на зустрічі Зеленський та Орпо обговорили наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Глава держави поінформував співрозмовника про останні удари та кроки, які Україна здійснює для відновлення енергетичних потужностей.