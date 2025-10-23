Фінляндія приєдналася до закупівлі зброї США для Україні із значним внеском
Фінляндія приєдналася до міжнародної ініціативи PURL і зробила внесок у 100 млн євро.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський у Брюсселі провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Під час переговорів він подякував уряду Фінляндії за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет допомоги Україні на суму 52 млн євро.
Зеленський також відзначив рішення Гельсінкі приєднатися до міжнародної ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро.
"Це справжня допомога для нашої оборони", - наголосив президент.
Сторони також обговорили подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE, зокрема у сфері закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.
Крім того, на зустрічі Зеленський та Орпо обговорили наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Глава держави поінформував співрозмовника про останні удари та кроки, які Україна здійснює для відновлення енергетичних потужностей.
Сторони також обговорили внески до Фонду підтримки енергетики України, питання облаштування укриттів і лідерство Фінляндії у відповідній міжнародній коаліції.
"Ціную всю підтримку Фінляндії. Дякую за зустріч", - зазначив Зеленський.
Як працює PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.
Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО.
Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.
Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL. Наразі відомо, що щонайменше $2 млрд уже витрачено союзниками на закупівлі Україні американської зброї в рамках програми PURL.
Фінляндія готується до війни з Росією
Нагадаємо, три роки тому фінський парламент ухвалив закон про будівництво високої стіни на кордоні з Росією.
Нещодавно супутникові знімки зафіксували, що Росія посилює військову присутність біля фінського кордону. Військові розвідники Фінляндії вважають, що РФ може зосередити ресурси на північному напрямку після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні. До військової загрози з боку Росії в країні дали п'ять років.
Також у Фінляндії оголосили, що готуються до найгіршого сценарію для себе в разі завершення війни в Україні.