Финляндия присоединилась к закупке оружия США для Украины со значительным вкладом

Финляндия присоединилась к международной инициативе PURL и сделала вклад в 100 млн евро.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский в Брюсселе провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Во время переговоров он поблагодарил правительство Финляндии за недавно объявленный 30-й оборонный пакет помощи Украине на сумму 52 млн евро.

Зеленский также отметил решение Хельсинки присоединиться к международной инициативе PURL со взносом в 100 млн евро.

"Это настоящая помощь для нашей обороны", - подчеркнул президент.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках инструмента SAFE, в частности в сфере закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, на встрече Зеленский и Орпо обсудили последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Глава государства проинформировал собеседника о последних ударах и шагах, которые Украина осуществляет для восстановления энергетических мощностей.