Финляндия присоединилась к закупке оружия США для Украины со значительным вкладом
Финляндия присоединилась к международной инициативе PURL и сделала вклад в 100 млн евро.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский в Брюсселе провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Во время переговоров он поблагодарил правительство Финляндии за недавно объявленный 30-й оборонный пакет помощи Украине на сумму 52 млн евро.
Зеленский также отметил решение Хельсинки присоединиться к международной инициативе PURL со взносом в 100 млн евро.
"Это настоящая помощь для нашей обороны", - подчеркнул президент.
Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках инструмента SAFE, в частности в сфере закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.
Кроме того, на встрече Зеленский и Орпо обсудили последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Глава государства проинформировал собеседника о последних ударах и шагах, которые Украина осуществляет для восстановления энергетических мощностей.
Стороны также обсудили взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, вопросы обустройства укрытий и лидерство Финляндии в соответствующей международной коалиции.
"Ценю всю поддержку Финляндии. Спасибо за встречу", - отметил Зеленский.
Как работает PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.
Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.
Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.
Украина получила обязательство 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL. Известно, что не менее $2 млрд уже потрачено союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.
Финляндия готовится к войне с Россией
Напомним, три года назад финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.
Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северном направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине. До военной угрозы со стороны России в стране дали пять лет.
Также в Финляндии объявили, что готовятся к худшему сценарию для себя в случае завершения войны в Украине.