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Фінляндія планує долучитися до "зернової угоди"

Фото: уряд Фінляндії виділив кошти для участі у "зерновому коридорі" (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Фінляндія планує взяти участь у транспортуванні зерна з України у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН. Для цього уряд країни виділив 7 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Фінансування виділяється в рамках пакету допомоги Фінляндії у розмірі 15,7 млн євро країнам Африканського Рогу і має забезпечити транспортування судна з українським зерном до Сомалі.

Як зазначило Міністерства закордонних справ Фінляндії, у цьому регіоні понад 20 млн людей потребують продовольчої допомоги. І ці країни особливо залежать від імпорту зерна, зокрема з України.

"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", - додав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.

Днями президент Фінляндії Саулі Нііністьо пояснив, що думає про перемовини з Путіним щодо миру в України.

Крім того, Фінляндія розглядає можливість додаткового обмеження операцій із нерухомістю громадянам Росії, включаючи повну заборону на володіння. Ще раніше Фінляндія арештувала активи росіян на майже 190 млн євро. Також фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам.

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Финляндия