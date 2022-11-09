RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия планирует присоединиться к "зерновому соглашению"

Фото: правительство Финляндии выделило средства для участия в "зерновом коридоре" (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Финляндия планирует принять участие в транспортировке зерна из Украины в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого правительство страны выделило 7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Финансирование выделяется в рамках пакета помощи Финляндии в размере 15,7 млн евро странам Африканского Рога и должно обеспечить транспортировку судна с украинским зерном в Сомали.

Как отметило Министерство иностранных дел Финляндии, в этом регионе более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи. Эти страны особенно зависят от импорта зерна, в том числе из Украины.

"Очень важно, чтобы поставки зерна из Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", - добавил министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

На днях президент Финляндии Саули Нииностио объяснил, что думает о переговорах с Путиным о мире в Украине.

Кроме того, Финляндия рассматривает возможность дополнительного ограничения сделок с недвижимостью гражданам России, включая полный запрет на владение. Еще раньше Финляндия арестовала активы россиян почти на 190 млн евро. Также финские интернет-магазины отказываются продавать товары россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия