Фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам
Фінські інтернет-магазини з продажу автомобільних комплектуючих та аксесуарів відмовляються продавати товари росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kauppalehti .
Співробітники компаній підозрюють, що громадяни РФ таким чином намагаються обійти санкції та отримати заборонені до ввезення до Росії автотовари. Повідомляється, що директива виходить від імпортерів та виробників запчастин і ґрунтується на санкціях ЄС проти Москви.
Насамперед заборона стосується клієнтів, які намагаються закупити велику партію запчастин для подальшого перепродажу всередині підсанкційної країни. Постачальники інтернет-майданчиків – європейські автовиробники, які на цей час не постачають запчастини до Росії. Тому росіяни намагаються закупити запчастини в обхід санкцій.
Раніше повідомлялося, що влада Фінляндії заарештувала активи росіян, які потрапили під санкції, на суму близько 190 мільйонів євро.
Також нагадаємо, що у Фінляндії знайшли спосіб скоротити видачі віз росіянам. Вони планують уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.
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