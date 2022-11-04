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Фінляндія хоче заборонити громадянам РФ всі угоди щодо нерухомості: що відомо

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П'ятниця 04 листопада 2022 17:42
Фінляндія хоче заборонити громадянам РФ всі угоди щодо нерухомості: що відомо Фото: Фінляндія хоче заборонити громадянам РФ всі угоди щодо нерухомості (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія розглядає можливість додаткового обмеження операцій із нерухомістю громадянам Росії, включаючи повну заборону на володіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Фінляндії.

Для цього міністерство створило групу, яка досліджує необхідність додаткового обмеження операцій із нерухомістю росіян.

"Міністерство оборони 4 листопада 2022 року створило проект із вивчення необхідності запровадження додаткових обмежень на операції з російською нерухомістю. Дослідницька група також вивчить повну заборону та інші вимоги щодо обмежувальних заходів та їх наслідки", - йдеться у повідомленні.

Звіт про можливість повної заборони операцій для росіян Міноборони планує отримати до 19 грудня. До березня чекають друга доповідь про інші варіанти посилення нагляду за володінням нерухомістю особами, які не входять до Європейської економічної зони.

Наприкінці жовтня Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив в інтерв'ю місцевому виданню, що заборонити купувати квартири громадянам однієї країни складно з точки зору Конституції.

Нагадаємо, що раніше Фінляндія арештувала активи росіян на майже 190 млн євро.

Також фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам.

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