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Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро

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Финляндия, Среда 14 сентября 2022 23:07
Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро Фото: Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Финляндии арестовали активы россиян, попавших под санкции, на сумму около 190 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.

По данным исполнительной службы, аресты касаются нескольких десятков субъектов, находящихся в санкционном списке ЕС.

Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

"Расследования судебными приставами продвинулись и будут продолжаться. Это задача долгосрочная и сложная. Кроме того, в санкционный список ЕС добавлены новые фигуранты", - комментирует ситуацию ведущий специалист отдела выкупа недвижимости Аки Виртанен.

По его словам, сейчас действуют двести различных типов временной или постоянной конфискации. Их численность постоянно растет после вторжения РФ в Украину.

Напомним, что в Финляндии нашли способ сокращение выдачи виз россиянам.

Также, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Европа должна оказывать все виды помощи Украине.

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