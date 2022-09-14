Финляндия арестовала активы россиян на почти 190 млн евро
Власти Финляндии арестовали активы россиян, попавших под санкции, на сумму около 190 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.
По данным исполнительной службы, аресты касаются нескольких десятков субъектов, находящихся в санкционном списке ЕС.
Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.
"Расследования судебными приставами продвинулись и будут продолжаться. Это задача долгосрочная и сложная. Кроме того, в санкционный список ЕС добавлены новые фигуранты", - комментирует ситуацию ведущий специалист отдела выкупа недвижимости Аки Виртанен.
По его словам, сейчас действуют двести различных типов временной или постоянной конфискации. Их численность постоянно растет после вторжения РФ в Украину.
Напомним, что в Финляндии нашли способ сокращение выдачи виз россиянам.
Также, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Европа должна оказывать все виды помощи Украине.
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