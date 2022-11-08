Президент Фінляндії пояснив, що думає про перемовини з Путіним щодо миру в України
Якщо є можливість досягти деескалації в Україні шляхом проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним, то її потрібно використовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо, яку приводить Helsingin Sanomat.
Нііністьо заявив, що російський президент Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.
"Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії", - заявив президент, коли йому нагадали про злочини у Бучі та Маріуполі.
Президент Фінляндії також розповів про його позицію щодо надії президента Франції Еммануеля Макрона та надії канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації в Україні шляхом проведення перемовин з Путіним.
"Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На цей час я такої можливості не бачу", - сказав Нііністьо.
Нагадаємо, що Фінляндія хоче заборонити громадянам РФ всі угоди щодо нерухомості.
Президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. При цьому, на його думку, вони мають відбуватися на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.
Раніше РБК-Україна писало про те, що США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.
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