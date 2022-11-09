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Финляндия планирует присоединиться к "зерновому соглашению"

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Финляндия, Среда 09 ноября 2022 15:41
Финляндия планирует присоединиться к "зерновому соглашению" Фото: правительство Финляндии выделило средства для участия в "зерновом коридоре" (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Финляндия планирует принять участие в транспортировке зерна из Украины в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого правительство страны выделило 7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Финансирование выделяется в рамках пакета помощи Финляндии в размере 15,7 млн евро странам Африканского Рога и должно обеспечить транспортировку судна с украинским зерном в Сомали.

Как отметило Министерство иностранных дел Финляндии, в этом регионе более 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи. Эти страны особенно зависят от импорта зерна, в том числе из Украины.

"Очень важно, чтобы поставки зерна из Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", - добавил министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

На днях президент Финляндии Саули Нииностио объяснил, что думает о переговорах с Путиным о мире в Украине.

Кроме того, Финляндия рассматривает возможность дополнительного ограничения сделок с недвижимостью гражданам России, включая полный запрет на владение. Еще раньше Финляндия арестовала активы россиян почти на 190 млн евро. Также финские интернет-магазины отказываются продавать товары россиянам.

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