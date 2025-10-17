Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Рішення ухвалив президент Фінляндії Александр Стубб за пропозицією уряду 17 жовтня. Загальна вартість нового пакета становитиме близько 52 мільйонів євро.

Як зазначається, допомога складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що підтримка України залишається ключовою для безпеки Європи.

"Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішується в Україні. Це вимагає наполегливості та твердості від усіх союзників", - заявив Хякканен.

У Міноборони також повідомили, що з міркувань безпеки та для гарантування доставки вантажу до місця призначення Фінляндія не розголошує деталей про зміст допомоги, спосіб її транспортування чи графік постачання.

Програма підтримки України

Навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії запустило програму підтримки України, яка передбачає закупівлю оборонної продукції у фінських компаній для подальшої передачі українській стороні.

Метою програми є задоволення критичних потреб України, а також забезпечення придатності та безперервності постачання оборонної продукції, зокрема шляхом підтримки національних виробничих потужностей.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що під час ухвалення рішення про надання чергового пакета допомоги враховувалися актуальні потреби України та можливості фінських Збройних сил.