Президент Фінляндії закликав Європу вибрати між Путіним і демократією
Європейські країни мають зробити вибір між підтримкою агресивного світового порядку, що просувається Росією, і прийняттям свободи і демократії.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Слова Стубба на конференції в Гельсінкі, очевидно, були спрямовані проти низки європейських країн, де націоналістичний ухил підриває підтримку України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцо, зокрема, активно співпрацюють з Володимиром Путіним, загрожуючи єдності підходу Європи до його повномасштабної війни проти України.
"У Європі ми стоїмо перед важливим рішенням", - заявив Стубб у своїй промові, не називаючи конкретних країн.
Але він закликав їх зробити вибір "між сферами інтересів і застосуванням сили або суверенітетом держав і загальними правилами та принципами".
"Повернення до світового порядку, в якому домінують сфери впливу, призводить до ситуації, коли громадяни незалежних демократичних держав не будуть ухвалювати рішення про свої справи самостійно, - сказав Стубб. - Замість цього ці рішення ухвалюватимуть недемократичні лідери іншої країни".
Стубб заявив, що для відновлення відносин із Росією необхідний справедливий і міцний мир в Україні.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що в найближчі 5-10 років Росія не стане мирною демократією і продовжить курс на мілітаризацію. Також Стубб охарактеризував президента РФ як "стратегічного дурня і військового невдаху", який навряд чи зважиться перевіряти дію 5-ї статті НАТО.
У червні генсек НАТО Марк Рютте порадив британцям вчити російську мову, якщо уряд Великої Британії не збільшить витрати на оборону.