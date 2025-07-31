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Президент Фінляндії закликав Європу вибрати між Путіним і демократією

Фінляндія, Четвер 31 липня 2025 12:27
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Президент Фінляндії закликав Європу вибрати між Путіним і демократією Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейські країни мають зробити вибір між підтримкою агресивного світового порядку, що просувається Росією, і прийняттям свободи і демократії.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Слова Стубба на конференції в Гельсінкі, очевидно, були спрямовані проти низки європейських країн, де націоналістичний ухил підриває підтримку України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцо, зокрема, активно співпрацюють з Володимиром Путіним, загрожуючи єдності підходу Європи до його повномасштабної війни проти України.

"У Європі ми стоїмо перед важливим рішенням", - заявив Стубб у своїй промові, не називаючи конкретних країн.

Але він закликав їх зробити вибір "між сферами інтересів і застосуванням сили або суверенітетом держав і загальними правилами та принципами".

"Повернення до світового порядку, в якому домінують сфери впливу, призводить до ситуації, коли громадяни незалежних демократичних держав не будуть ухвалювати рішення про свої справи самостійно, - сказав Стубб. - Замість цього ці рішення ухвалюватимуть недемократичні лідери іншої країни".

Стубб заявив, що для відновлення відносин із Росією необхідний справедливий і міцний мир в Україні.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що в найближчі 5-10 років Росія не стане мирною демократією і продовжить курс на мілітаризацію. Також Стубб охарактеризував президента РФ як "стратегічного дурня і військового невдаху", який навряд чи зважиться перевіряти дію 5-ї статті НАТО.

У червні генсек НАТО Марк Рютте порадив британцям вчити російську мову, якщо уряд Великої Британії не збільшить витрати на оборону.

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