Финляндия объявила об очередном пакете военной помощи Украине

Решение принял президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства 17 октября. Общая стоимость нового пакета составит около 52 миллионов евро.

Как отмечается, помощь будет состоять преимущественно из новых заказов финских оборонных компаний.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен подчеркнул, что поддержка Украины остается ключевой для безопасности Европы.

"Будущее свободной и безопасной Европы решается в Украине. Это требует настойчивости и твердости от всех союзников", - заявил Хякканен.

В Минобороны также сообщили, что из соображений безопасности и для обеспечения доставки груза к месту назначения Финляндия не разглашает деталей о содержании помощи, способе ее транспортировки или графике поставок.

Программа поддержки Украины

Весной 2025 года Министерство обороны Финляндии запустило программу поддержки Украины, которая предусматривает закупку оборонной продукции у финских компаний для дальнейшей передачи украинской стороне.

Целью программы является удовлетворение критических потребностей Украины, а также обеспечение пригодности и непрерывности поставок оборонной продукции, в частности путем поддержки национальных производственных мощностей.

В Министерстве обороны Финляндии отметили, что при принятии решения о предоставлении очередного пакета помощи учитывались актуальные потребности Украины и возможности финских Вооруженных сил.