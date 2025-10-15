ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України

Фінляндія, Середа 15 жовтня 2025 09:51
UA EN RU
Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України Фото: Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО (US Department of Defense)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. Найближчим часом очікується новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена.

Хякканен перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО заявив, що Фінляндія приєднається до PURL.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

Водночас, за його словами, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

Зауважимо, що вчора, 14 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Фінляндія Війна Росії проти України
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить