Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України

Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. Найближчим часом очікується новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена.

Хякканен перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО заявив, що Фінляндія приєднається до PURL.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

Водночас, за його словами, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю.