Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією, - прем'єр

"Ми продовжуємо щодня стежити за розвитком ситуації, і мета полягає у тому, щоб повернутися до нормального життя", - заявив Орпо.

У своєму коментарі журналістам видання глава уряду Фінляндії не став прогнозувати рішення.

"Ми раді, що зараз все добре, але рішення (про відкриття або продовження заборони – ред.) буде ухвалено свого часу", - додав прем'єр-міністр.

Закриття фінського кордону з РФ

Нагадаємо, уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Перед цим Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам навіть довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На тлі кризи з мігрантами Фінляндія з 18 листопада закрила чотири КПП на кордоні з РФ, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.