Финляндия может продлить закрытие границы с Россией, - премьер

"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заявил Орпо.

В своем комментарии журналистам издания глава правительства Финляндии не стал давать прогноза относительно решения.

"Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение (об открытии, или продолжении запрета – ред.) будет принято в свое время", - добавил премьер-министр.

Закрытие финской границы с РФ

Напомним, правительство Финляндии 30 ноября приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

Перед этим Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам даже пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На фоне кризиса с мигрантами, Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на границе с РФ, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.