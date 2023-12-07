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Финляндия может продлить закрытие границы с Россией, - премьер

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных постов не позднее следующей среды, 13 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заявил Орпо.

В своем комментарии журналистам издания глава правительства Финляндии не стал давать прогноза относительно решения.

"Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение (об открытии, или продолжении запрета – ред.) будет принято в свое время", - добавил премьер-министр.

Закрытие финской границы с РФ

Напомним, правительство Финляндии 30 ноября приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

Перед этим Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам даже пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На фоне кризиса с мигрантами, Финляндия с 18 ноября закрыла четыре КПП на границе с РФ, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы.

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