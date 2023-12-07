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Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією, - прем'єр

Четвер 07 грудня 2023 23:40
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Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Фінляндії уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні з Росією і ухвалить рішення про доцільність відкриття прикордонних постів не пізніше наступного середовища, 13 грудня.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Ми продовжуємо щодня стежити за розвитком ситуації, і мета полягає у тому, щоб повернутися до нормального життя", - заявив Орпо.

У своєму коментарі журналістам видання глава уряду Фінляндії не став прогнозувати рішення.

"Ми раді, що зараз все добре, але рішення (про відкриття або продовження заборони – ред.) буде ухвалено свого часу", - додав прем'єр-міністр.

Закриття фінського кордону з РФ

Нагадаємо, уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Перед цим Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам навіть довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На тлі кризи з мігрантами Фінляндія з 18 листопада закрила чотири КПП на кордоні з РФ, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи.

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