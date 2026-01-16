Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на майже 100 млн євро

У п'ятницю, 16 січня, Міністерство оборони Фінляндії оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 98 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Фінляндії.

Міністр оборони країни Антті Хяккянен наголосив, що цей пакет відповідає нагальним потребам України у війні. Він зазначив, що допомогу було сформовано в прискореному режимі, аби військові отримали її максимально швидко.

Деталі щодо складу пакета допомоги не розкриваються з міркувань безпеки та оперативної необхідності. Також в таємниці тримають способи й графік його постачання.

"Програма закупівель для підтримки України у вітчизняній оборонній промисловості також просувається цього року відповідно до плану. Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти встановленню справедливого миру", - підкреслив Хяккянен.

Загалом Фінляндія з початку повномасштабної війни надала Україні допомоги на близько 3,1 мільярда євро, включно з цим пакетом.