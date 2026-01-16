Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на майже 100 млн євро
У п'ятницю, 16 січня, Міністерство оборони Фінляндії оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 98 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Фінляндії.
Міністр оборони країни Антті Хяккянен наголосив, що цей пакет відповідає нагальним потребам України у війні. Він зазначив, що допомогу було сформовано в прискореному режимі, аби військові отримали її максимально швидко.
Деталі щодо складу пакета допомоги не розкриваються з міркувань безпеки та оперативної необхідності. Також в таємниці тримають способи й графік його постачання.
"Програма закупівель для підтримки України у вітчизняній оборонній промисловості також просувається цього року відповідно до плану. Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти встановленню справедливого миру", - підкреслив Хяккянен.
Загалом Фінляндія з початку повномасштабної війни надала Україні допомоги на близько 3,1 мільярда євро, включно з цим пакетом.
Програма PURL
Нагадаємо, у липні 2025 року США спільно з НАТО започаткували програму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Вона передбачає постачання американського озброєння Україні за фінансування європейських партнерів. У межах ініціативи Київ може отримати системи ППО, ракети та боєприпаси.
Зазначимо, фінансування програми вже забезпечили низка країн, зокрема Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Німеччина. Перші партії військової техніки за програмою PURL надійшли до України у вересні, а нові поставки очікуються найближчим часом.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що до ініціативи вже приєдналася 21 держава, і ця кількість продовжує зростати. Загалом Україна має отримати озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів до кінця 2025 року.
Крім того, наприкінці грудня до програми офіційно долучилася й Румунія, оголосивши про фінансову участь у механізмі підтримки оборони України.