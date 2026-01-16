ua en ru
Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на почти 100 млн евро

Финляндия, Пятница 16 января 2026 19:50
Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на почти 100 млн евро Фото: министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 16 января, Министерство обороны Финляндии объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи на 98 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Финляндии.

Министр обороны страны Антти Хяккянен отметил, что этот пакет соответствует насущным потребностям Украины в войне. Он отметил, что помощь была сформирована в ускоренном режиме, чтобы военные получили ее максимально быстро.

Детали относительно состава пакета помощи не раскрываются из соображений безопасности и оперативной необходимости. Также в тайне держат способы и график его поставки.

"Программа закупок для поддержки Украины в отечественной оборонной промышленности также продвигается в этом году в соответствии с планом. Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонным оборудованием, поскольку это самый эффективный способ способствовать установлению справедливого мира", - подчеркнул Хяккянен.

В целом Финляндия с начала полномасштабной войны предоставила Украине помощи на около 3,1 миллиарда евро, включая этот пакет.

Программа PURL

Напомним, в июле 2025 года США совместно с НАТО основали программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Она предусматривает поставки американского вооружения Украине при финансировании европейских партнеров. В рамках инициативы Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Отметим, финансирование программы уже обеспечили ряд стран, в частности Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Германия. Первые партии военной техники по программе PURL поступили в Украину в сентябре, а новые поставки ожидаются в ближайшее время.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что к инициативе уже присоединилось 21 государство, и это количество продолжает расти. В целом Украина должна получить вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов до конца 2025 года.

Кроме того, в конце декабря к программе официально присоединилась и Румыния, объявив о финансовом участии в механизме поддержки обороны Украины.

Украина Финляндия Военная помощь
