Финляндии желает сохранить мир на границе с Россией, - МИД

Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией. Заявила о важности поддержания диалога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам главы Министерства иностранных дел Пекка Гаависто, Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.

"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.

Также министр прокомментировал и заявление Турции о том, что она не оценивает положительно желание Финляндии и Швеции войти в состав НАТО. Гаависто отметил, что встретится в субботу со своим турецким коллегой, чтобы "снять напряженность".

Также он добавил, что каждый член НАТО имеет возможность заблокировать процесс вступления, в связи с чем важно иметь хорошие отношения со всеми.