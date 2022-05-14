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Фінляндія бажає зберегти мир на кордоні з Росією, - МЗС

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Субота 14 травня 2022 20:35
Фінляндія бажає зберегти мир на кордоні з Росією, - МЗС Фото: Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія, на тлі вирішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією. Заявила про важливість підтримки діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами голови Міністерства закордонних справ Пекка Гаавіста, Фінляндія повинна підтримувати діалог з Росією у міру того, як вона наближається до вступу до НАТО.

"У нас 1300-кілометровий кордон із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - заявив Гаавіста.

Також міністр прокоментував й заяву Туреччини про те, що вона не оцінює позитивно бажання Фінляндії та Швеції увійти до складу НАТО. Гаавіста відзначив, що зустрінеться у суботу зі своїм турецьким колегою, аби "зняти напруженість".

Також він додав, що кожен член НАТО має можливість заблокувати процес вступу, у зв’язку з чим важливо мати хороші відносини з усіма.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто зателефонував Путіну, аби повідомити про те, що його країна має намір вступити до складу НАТО.

Туреччина тим часом заявила, що не планує зачиняти двері до НАТО для скандинавських країн, однак бажає, аби її інтереси були враховані.

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