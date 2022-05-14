Фінляндія бажає зберегти мир на кордоні з Росією, - МЗС

Фінляндія, на тлі вирішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією. Заявила про важливість підтримки діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами голови Міністерства закордонних справ Пекка Гаавіста, Фінляндія повинна підтримувати діалог з Росією у міру того, як вона наближається до вступу до НАТО.

"У нас 1300-кілометровий кордон із Росією. Кордон мирний, і ми хочемо, щоб він залишався мирним. Дуже важливо, щоб ми спілкувалися з нашим сусідом", - заявив Гаавіста.

Також міністр прокоментував й заяву Туреччини про те, що вона не оцінює позитивно бажання Фінляндії та Швеції увійти до складу НАТО. Гаавіста відзначив, що зустрінеться у суботу зі своїм турецьким колегою, аби "зняти напруженість".

Також він додав, що кожен член НАТО має можливість заблокувати процес вступу, у зв’язку з чим важливо мати хороші відносини з усіма.