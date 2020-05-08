Финкомитет рекомендует Раде принять окончательный вариант закона о банках

Комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять окончательный вариант закона о банках. Об этом свидетельствует видеозапись заседания комитета.

Так, нардепы 8 мая рассмотрели сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д. Ее поддержали 16 членов комитета, трое воздержались, а один проголосовал против.

Кроме того, на заседании комитета по режиме видеоконференции присутствовал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

Стоит отметить, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках. Спикер ВР отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.