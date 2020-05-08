Фінкомітет рекомендує Раді ухвалити остаточний варіант закону про банки

Комітет парламенту з питань фінансової, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити остаточний варіант закону про банки. Про це свідчить відеозапис засідання комітету.

Так, нардепи 8 травня розглянули скорочену порівняльну таблицю до банківського законопроєкту №2571-д. Її підтримали 16 членів комітету, троє утримались, а один проголосував проти.

Крім того, на засіданні комітету у режимі відеоконференції був присутній міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції є достатньо голосів, щоб підтримати банківський "антиколомойський" закон.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 парламентаріїв.

Варто відзначити, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки. Спікер ВР зазначив, що нардепи від парламентських фракцій і груп, які не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися в Конституційний суд, якщо закон про банки буде прийнятий.