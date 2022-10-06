Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру нового голови НБУ

"Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ", - написав він.

Раніше фінансовий комітет Ради схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Найближчими дням рішення прийматиме парламент.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення за станом здоров'я. Після цього президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади голови НБУ.

Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років - з 2014 по 2020 рік. З 2003 року він був першим заступником голови Ощадбанку, у 2007 році перейшов до Ради національної безпеки. У 2010 Пишний почав працювати в партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт змін". На парламентських виборах 2012 року пройшов до парламенту від "Батьківщини", а в Раді став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".