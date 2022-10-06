UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру нового голови НБУ

Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики сьогодні проведе засідання для обговорення кандидатури на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ", - написав він.

Раніше фінансовий комітет Ради схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Найближчими дням рішення прийматиме парламент.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення за станом здоров'я. Після цього президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади голови НБУ.

Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років - з 2014 по 2020 рік. З 2003 року він був першим заступником голови Ощадбанку, у 2007 році перейшов до Ради національної безпеки. У 2010 Пишний почав працювати в партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт змін". На парламентських виборах 2012 року пройшов до парламенту від "Батьківщини", а в Раді став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВерховна рада