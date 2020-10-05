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Назначен новый глава правления Ощадбанка

Киев, Понедельник 05 октября 2020 16:37
Назначен новый глава правления Ощадбанка
Фото: Сергей Наумов (piraeusbank.ua)
Автор: Александр Белоус

Наумов приступит к исполнению обязанностей 3 ноября

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка 2 октября принял решение о прекращении со 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова. Таким образом завершено имплементацию результатов конкурса на должность руководителя Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, начиная с даты принятия решения начинается План передачи управления нового руководителя Ощадбанка, который продлится 30 дней. Цель этого процесса - сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.

Процесс смены председателя правления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме. Наумов приступит к исполнению обязанностей 3 ноября 2020 года.

Напомним, Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 лет.

Ранее Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка. Решение было принято 22 сентября 2020 года по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ. По данным НБУ. Учервні 2020 года Наумов победил в конкурсе на пост председателя правления Ощадбанка.

Отметим, 1 июля Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистая прибыль государственного Ощадбанка за 2019 год. На дивиденды будет направлено 30% прибыли.

Наумов с сентября 2014 года занимал должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ". Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет.

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