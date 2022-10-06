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Парламентський комітет схвалив відставку голови НБУ

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 10:10
Парламентський комітет схвалив відставку голови НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ. Далі рішення прийматиме парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Фактично, обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу. Далі розгляд у залі Ради в найближчі дні",

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення з посади за станом здоров'я.

Курс долара до гривні жодним чином не відреагував на його заяву.

Після цього, президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади голови НБУ.

Шевченко обійняв цю посаду після гучної відставки попереднього голови НБУ Якова Смолія у липні 2020 року, який звинуватив владу у політичному тиску на НБУ. Смолій заявив, піти з посади йому запропонував президент Володимир Зеленський, попри те, що термін його повноважень закінчувався лише у 2024 році. Ця відставка викликала велику паузу у співпраці України з МВФ.

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