Финансовый комитет Рады рассмотрит кандидатуру нового главы НБУ

"Тема: рассмотрение назначения Андрея Пышного на должность главы НБУ", - написал он.

Ранее финансовый комитет Рады одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. В ближайшие дни решение будет принимать парламент.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об увольнении по состоянию здоровья. После этого президент Украины Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду проект постановления, которым предлагается уволить Шевченко с должности главы НБУ.

Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 лет - с 2014 по 2020 год. С 2003 года он был первым заместителем главы Ощадбанка, в 2007 году перешел в Совет национальной безопасности. В 2010 году Пышный начал работать в партийном проекте Арсения Яценюка "Фронт змін". На парламентских выборах 2012 года прошел в парламент от "Батькивщины", а в Раде стал лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".