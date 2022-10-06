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Финансовый комитет Рады рассмотрит кандидатуру нового главы НБУ

Фото: Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики сегодня проведет заседание для обсуждения кандидатуры на должность главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Тема: рассмотрение назначения Андрея Пышного на должность главы НБУ", - написал он.

Ранее финансовый комитет Рады одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. В ближайшие дни решение будет принимать парламент.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об увольнении по состоянию здоровья. После этого президент Украины Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду проект постановления, которым предлагается уволить Шевченко с должности главы НБУ.

Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 лет - с 2014 по 2020 год. С 2003 года он был первым заместителем главы Ощадбанка, в 2007 году перешел в Совет национальной безопасности. В 2010 году Пышный начал работать в партийном проекте Арсения Яценюка "Фронт змін". На парламентских выборах 2012 года прошел в парламент от "Батькивщины", а в Раде стал лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

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