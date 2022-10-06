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Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру нового голови НБУ

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 11:39
Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру нового голови НБУ Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики сьогодні проведе засідання для обговорення кандидатури на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ", - написав він.

Раніше фінансовий комітет Ради схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Найближчими дням рішення прийматиме парламент.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення за станом здоров'я. Після цього президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади голови НБУ.

Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років - з 2014 по 2020 рік. З 2003 року він був першим заступником голови Ощадбанку, у 2007 році перейшов до Ради національної безпеки. У 2010 Пишний почав працювати в партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт змін". На парламентських виборах 2012 року пройшов до парламенту від "Батьківщини", а в Раді став лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".

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