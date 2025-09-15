Фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо курсу долара

Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.

Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекали курс на рівні 45,29 грн/долар.

Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).

