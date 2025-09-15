UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо курсу долара

Фото: курс долара може бути нижче 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.

Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекали курс на рівні 45,29 грн/долар.

Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).

 

Прогнози курсу

До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 - на грудень).

Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.

Девальваційні настрої бізнесу трохи погіршилися. Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, становить 46 гривень за долар.

На 2025 рік бізнеси закладали 44 грн/долар, на 2024 рік - 41 грн/долар.

Курс стабільний протягом останнього року. Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на рівні: 41,28 грн/долар. На 15 вересня 2024 року він становив 41,27 грн/долар.

