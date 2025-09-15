Финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу доллара

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Финансовые аналитики в сентябре 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,45 грн/доллар. В июле они ожидали курс 44,74 грн/доллар.
Население в августе улучшило ожидания до 43,73 грн/доллар по сравнению с 43,75 грн/доллар в июле.
По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и апреле они ждали курс на уровне 45,29 грн/доллар.
Руководители предприятий в мае ждали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).
Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.
Девальвационные настроения бизнеса немного ухудшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.
На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.
Курс стабилен в течение последнего года. Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на уровне: 41,28 грн/доллар. На 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 грн/доллар.