Фінал Діамантової ліги-2025: Магучіх, Левченко і Дорощук борються за діаманти у Цюриху

У швейцарському Цюриху 27-28 серпня відбудеться фінал сезону Діамантової ліги-2025 - головного комерційного турніру з легкої атлетики. За два дні змагань будуть розіграні діаманти переможцям сезону, а серед учасників - українські легкоатлети Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Олег Дорощук.

Фінал сезону та участь українських спортсменів

Фінал Діамантової ліги проходитиме впродовж двох днів. Перший день, 27 серпня, відбудеться у міській локації, де пройдуть шість змагань, зокрема жіночі стрибки з жердиною, які організатори перенесли з четверга через погодні умови.

Україну у цей день представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко у стрибках у висоту. Цей вид єдиний у фіналі сезону, де змагаються українські спортсмени.

Ярослава Магучіх: боротьба за четвертий діамант

Магучіх може здобути свій четвертий діамант і повторити рекорд серії перемог, який наразі належить росіянці Марії Ласіцкене.

Основною суперницею українки буде Нікола Оліслагерс, яка вже неодноразово випереджала Магучіх на міжнародних стартах.

Фінал обіцяє стати напруженою очною боротьбою за титул та рекордні досягнення.

Олег Дорощук: шанс на повторний фінал

Чоловічі змагання за участю українця Олега Дорощука відбудуться 28 серпня. На останньому етапі у Брюсселі Дорощук здобув перемогу з висотою 2.25 м, що дозволило йому потрапити до фіналу та продовжити серію подіумів.

Цьогоріч у фіналі він змагатиметься без таких відомих суперників, як Джанмарко Тамбері та Мутаз Баршім, що робить турнір ще більш інтригуючим.

Мондо Дюплантіс: фаворит у стрибках з жердиною

Шведський стрибун у висоту йде на п’ятий поспіль "діамант" і вважається головним фаворитом у фіналі.

Дюплантіс уже тричі встановлював світовий рекорд у 2025 році та має намір подолати планку 6.30 м. Його суперники, включно з Еммануїлом Каралісом, можуть скласти гідну конкуренцію, але швед залишається фаворитом.

Інші ключові події фіналу

Мільтіадіс Тентоглу прагне перервати рік без перемог на етапах Діамантової ліги у стрибках у довжину. Американка Мелісса Джефферсон-Вуден у бігу на 100 метрів проводить "ідеальний сезон" і готується захищати титул у фіналі.

Карстен Варгольм має намір встановити новий світовий рекорд на 400 м з бар’єрами. Останній забіг на 200 м об’єднає олімпійських чемпіонів Ноа Лайлза та Леціле Тебого, де переможець може стати рекордсменом Діамантової ліги.

Де дивитися фінал

Прямі трансляції фіналу сезону Діамантової ліги-2025 доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного". Старт першого дня фіналу - 27 серпня о 18:15, другого дня - 28 серпня о 18:53.