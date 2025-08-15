ua en ru
Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги

Сілезія, П'ятниця 15 серпня 2025 18:40
Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У польській Сілезії в рамках дев'ятого етапу Діамантової ліги сезону-2025 відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок. У секторі змагалися десять легкоатлеток, серед яких – дві українки: світова рекордсменка Ярослава Магучіх та чинна срібна призерка чемпіонату України Катерина Табашник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українки перед стартом

Для Магучіх це був шостий старт у сезоні в легкоатлетичній комерційній серії. Раніше вона виборола два "золота" (Сямень, Шанхай) і два "срібла" (Стокгольм, Париж). Але в Лондоні вперше за три роки залишилася без медалі.

Натомість Табашник повернулася на етап Діамантової ліги після річної перерви: востаннє вона виступала в Парижі у 2024-му.

Як пройшли змагання

Табашник розпочала виступ з висоти 1,75 м, подолавши її з першої спроби. Планки на 1,80 та 1,84 м підкорила з другої, а 1,88 м – знову з першої. Але наступну висоту – 1,91 м українка не здолала й завершила змагання шостою.

Головні фіворитки етапу – Магучіх і австралійка Нікола Оліслагерс приєдналися до боротьби з позначки 1,91 м і взяли її з першої спроби. Далі українка без проблем подолала 1,94 м, залишившись разом з Оліслагерс у суперечці за перемогу. Обидві стрибунки здолали 1,97 м, але вирішальною стала висота 2,00 м – Магучіх підкорила її з другої спроби, забезпечивши собі "золото".

Діамантова ліга-2025. Сілезія. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м
  3. Імке Оннен (Німеччина) – 1,91 м

6. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м

Що означає результат

Магучіх уперше за останні три місяці перемогла Оліслагерс. На попередніх етапах австралійка незмінно показувала кращі результати, ніж олімпійська чемпіонка з України.

Крім того, взявши планку на 2,00 м Ярослава побила рекорд змагань у Сілезії. Цікаво, що попереднє досягнення (1,98 м) належало іншій українці – Юлії Левченко, яка встановила його у липні 2023 року.

Раніше розповіли, як 17-річна українка здобула нагороду на 100-метрівці на чемпіонаті Європи U-20.

Також читайте, що сказала Магучіх про тріумф на Олімпіаді у Парижі рік тому.

