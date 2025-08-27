Финал Бриллиантовой лиги-2025: Магучих, Левченко и Дорощук борются за бриллианты в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе 27-28 августа состоится финал сезона Бриллиантовой лиги-2025 - главного коммерческого турнира по легкой атлетике. За два дня соревнований будут разыграны бриллианты победителям сезона, а среди участников - украинские легкоатлеты Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Олег Дорощук.

Финал сезона и участие украинских спортсменов

Финал Бриллиантовой лиги будет проходить в течение двух дней. Первый день, 27 августа, состоится в городской локации, где пройдут шесть соревнований, в частности женские прыжки с шестом, которые организаторы перенесли с четверга из-за погодных условий.

Украину в этот день представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту. Этот вид единственный в финале сезона, где соревнуются украинские спортсмены.

Ярослава Магучих: борьба за четвертый бриллиант

Магучих может получить свой четвертый бриллиант и повторить рекорд серии побед, который сейчас принадлежит россиянке Марии Ласицкене.

Основной соперницей украинки будет Никола Олислагерс, которая уже неоднократно опережала Магучих на международных стартах.

Финал обещает стать напряженной очной борьбой за титул и рекордные достижения.

Олег Дорощук: шанс на повторный финал

Мужские соревнования с участием украинца Олега Дорощука состоятся 28 августа. На последнем этапе в Брюсселе Дорощук одержал победу с высотой 2.25 м, что позволило ему попасть в финал и продолжить серию подиумов.

В этом году в финале он будет соревноваться без таких известных соперников, как Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим, что делает турнир еще более интригующим.

Мондо Дюплантис: фаворит в прыжках с шестом

Шведский прыгун в высоту идет на пятый подряд "бриллиант" и считается главным фаворитом в финале.

Дюплантис уже трижды устанавливал мировой рекорд в 2025 году и намерен преодолеть планку 6.30 м. Его соперники, включая Эммануила Каралиса, могут составить достойную конкуренцию, но швед остается фаворитом.

Другие ключевые события финала

Мильтиадис Тентоглу стремится прервать год без побед на этапах Бриллиантовой лиги в прыжках в длину. Американка Мелисса Джефферсон-Вуден в беге на 100 метров проводит "идеальный сезон" и готовится защищать титул в финале.

Карстен Варгольм намерен установить новый мировой рекорд на 400 м с барьерами. Последний забег на 200 м объединит олимпийских чемпионов Ноа Лайлза и Лециле Тебого, где победитель может стать рекордсменом Бриллиантовой лиги.

Где смотреть финал

Прямые трансляции финала сезона Бриллиантовой лиги-2025 доступны на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного". Старт первого дня финала - 27 августа в 18:15, второго дня - 28 августа в 18:53.