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12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною (відео)

Львів, Неділя 15 червня 2025 18:16
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12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною (відео) Фото: Матвій Строгалєв (ФЛАУ)
Автор: Андрій Костенко

На юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходить у Львові, 12-річний український спортсмен Матвій Строгалєв встановив нове світове досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Чим відзначився юний спортсмен

12-річний стрибун з жердиною із першої спроби подолав висоти – 3,40, 3,60 та 3,80 м. А потім – з третьої спроби злетів над планкою в 4,00 метри.

Це дозволило йому не лише здобути бронзову медаль на національній першості серед 14-річних, а й перевершити результат легендарного шведа Армана Дюплантіса. Нінішній рекордсмен світу у 2012 році в цьому ж віці стрибнув "лише" на 3,97 м.

"Досягнення Строгалєва є неофіційним світовим рекордом серед 12-річних. Раніше рекорд належав чинному дворазовому олімпійському чемпіону Арману Дюплантісу", - повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Матвій був став наймолодшим учасником турніру юних стрибунів з жердиною, попри це продемонстрував феноменальний результат.

Хто такий Матвій Строгалєв

Юний рекордсмен – вихідець зі славетної спортивної родини. Його мати – Анжела Балахонова, срібна призерка чемпіонату світу-1999 і чемпіонка Європи. Батько – Вадим Строгалєв, фіналіст чемпіонатів світу та учасник Олімпіади-2004, нині працює тренером.

Старший брат Матвія – Нікіта Строгалєв – також виступає у стрибках з жердиною і є фіналістом юніорського чемпіонату світу.

Які рекорди встановили у Львові

Чемпіонат України серед юнаків 2008 року народження і молодше проходив у Львові.

Окрім Строгалєва, національні рекорди в категорії U-18 встановили Віталій Тарасюк (спортивна ходьба 5 км – 20:53.63) та Адам Білокінь (110 м з бар'єрами – 13.59 с).

Раніше розповіли, як 17-річнв гімнастка Онофрійчук виграла історичне "золото" на чемпіонаті Європи.

Також повідомили, що РФ обстріляла готель, в якому зупинились легкоатлети збірної України.

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