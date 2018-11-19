Филарет объявит на Соборе, претендует ли он на пост предстоятеля Единой церкви

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет заявил, что выдвижение кандидатур не допускается канонами

Предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины изберут на объединительном Архиерейском соборе в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на странице предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета в Facebook.

В частности, Филарет отметил, что избрание предстоятеля для единой поместной церкви будет проходить на Соборе, после того, как на нем провозгласят и утвердят церковное объединение.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в Церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского патриархата предлагает мою кандидатуру для избрания предстоятелем…Каким будет мой ответ на упомянутое выше предложение, если оно будет объявлено ​​официально на Соборе - я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", - добавил Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Конкретную дату Вселенский патриархат объявит на Синоде на следующей неделе.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что по факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело.