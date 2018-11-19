Филарет объявит на Соборе, претендует ли он на пост предстоятеля Единой церкви

Филарет заявил, что выдвижение кандидатур не допускается канонами
Предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины изберут на объединительном Архиерейском соборе в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на странице предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета в Facebook.
В частности, Филарет отметил, что избрание предстоятеля для единой поместной церкви будет проходить на Соборе, после того, как на нем провозгласят и утвердят церковное объединение.
"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в Церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского патриархата предлагает мою кандидатуру для избрания предстоятелем…Каким будет мой ответ на упомянутое выше предложение, если оно будет объявлено официально на Соборе - я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", - добавил Филарет.
Напомним, ранее сообщалось, что объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Конкретную дату Вселенский патриархат объявит на Синоде на следующей неделе.
Отметим, на прошлой неделе стало известно, что по факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело.