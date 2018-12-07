Філарет розповів, скільки архієреїв УПЦ МП візьмуть участь в Об'єднавчому соборі

Фото: Філарет (РБК-Україна)

У соборі візьмуть участь три або чотири архієрея УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Філарет заявив, що на Об'єднавчий архієрейський собор 15 грудня в Києві прибудуть не більше чотирьох ієрархів УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це архієрейський собор. Будуть приймати участь архієреї Київського патріархату - їх більше 40. Дванадцять архієреїв Автокефальної церкви і три або чотири архієрея Московського патріархату", - заявив Філарет під час візиту до Чернігова.

Візит до Чернігова Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета Опубліковано Челайн - CheLine.com.ua П'п'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 19 листопада Філарет заявив, що предстоятеля автокефальної Православної церкви України оберуть на Об'єднавчому архієрейському соборі у грудні. Філарет зазначив, що обрання предстоятеля для єдиної помісної церкви буде проходити на Соборі, після того, як на ньому проголосять і затвердять церковне об'єднання.

Відзначимо, що в заяві прес-секретаря спікера Верховної ради Андрія Ковальова говорилося, що Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви.

Напередодні президент України Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий архієрейський собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

Відзначимо, 5 грудня була оприлюднена частина проекту статуту Автокефальної церкви на чолі з митрополитом. Філарет заявляв про те, що помісну церкву повинен очолити патріарх і інший статус українську сторону не влаштує. В рамках підготовки до створення нової церкви Вселенський патріархат прийняв ієрархів УПЦ Київського патріархату і УАПЦ.