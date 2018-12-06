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Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви

Новости » Политика    06.12.2018 - 09:50
Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви
Фото: Филарет (РБК-Украина)

У Парубия полагают, что поместную церковь возглавит кто-то из епископов УПЦ КП

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря спикера Верховной рады Андрея Ковалева в эфире "Громадського".

По его словам, Филарет на Объединительном соборе не будет выдвигаться на пост предстоятеля новой церкви. Он также отметил, что, скорее всего, поместную церковь возглавит неизвестный епископ.

"По моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата, так как епископов КП будет большинство", - заявил Ковалев.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко объявил, что Объединительный архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Отметим, вчера была обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом. Примечательно, Филарет заявлял о том, что поместную церковь должен возглавить патриарх и другой статус украинскую сторону не устроит. В рамках подготовки к созданию новой церкви Вселенский патриархат принял иерархов УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

 

УАПЦ не будет выдвигать кандидата на предстоятеля Украинской поместной церкви
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