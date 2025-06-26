"Фіксуємо кожен випадок". Буданов звернувся до українців з важливою заявою (відео)

Що розповів Буданов у Міжнародний день на підтримку жертв катувань

Сьогодні, 26 червня, у світі відзначається Міжнародний день на підтримку жертв катувань, запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1997 році (задля сприяння ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських та принижуючих гідність видів поводження й покарання).

За словами Буданова, для України ця тема - не лише міжнародний порядок денний.

"Сьогодні - день, коли світ згадує жертв катувань і тортур... Це - наша щодення реальність", - наголосив він.

Очільник ГУР нагадав, що у російській неволі досі залишаються наші громадяни:

військові;

цивільні;

волонтери;

медики;

добровольці.

При цьому вони проходять через жорстоке поводження:

фізичне та психологічне насильство;

приниження;

ізоляцію.

"Ми фіксуємо кожен такий випадок. Збираємо свідчення та передаємо дані до відповідних органів. Працюємо з міжнародними партнерами України. І ми віримо - винні будуть покарані", - заявив Буданов.

Водночас він нагадав, що "перш ніж буде вирок, має бути повернення", адже "за кожним фактом і кожною цифрою - жива людина".

"Людина, яка чинить опір не лише фізично, але й морально. Яка не зламалась. І ці люди - джерела нашої сили. Їхній дух - незламний. І це зобов'язує нас боротися за кожного", - наголосив начальник Головного управління розвідки.

Окремо він звернувся до родин полонених українців.

"Ви не просто чекаєте. Ви боретеся. Ви знаходите слова, коли говорити важко. Ви говорите за тих, хто не може говорити сам. Ви - частина цієї боротьби. І я хочу, щоб ви знали - ми поруч", - сказав Буданов.

Він також звернувся й до тих, кого вже було визволено з ворожого полону.

"Ваші історії - болючі, важливі, сильні. Ваш досвід - це свідчення, пам'ять і докази. Ви повернулись, але ми розуміємо, що шлях до відновлення довгий. Ми підтримуємо вас. Ми вчимося у вас. І ми разом із вами говоримо світові правду про те, що коїться", - заявив глава ГУР.

Насамкінець Буданов нагадав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює щодня:

щоб знайти та повернути всіх наших громадян;

щоб з'ясувати долю зниклих безвісти;

щоб підтримати родини.

"І ми не зупинимось. Дякую вам за силу, за віру, за єдність. Сьогодні ми тут, щоб сказати: ми пам'ятаємо, ми разом, ми діємо. Слава Україні", - підсумував він.