Росіяни утримують десятки українців у підвалі біля кордону з Грузією, - ЗМІ

Щонайменше 45 українців, яких депортували з Росії, уже кілька діб утримують у підвалі на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra .

Утримують переважно колишніх ув'язнених, яких вивезено з окупованих територій. Проте, серед них є і цивільні особи.

"Серед утримуваних - люди з ВІЛ, туберкульозом, інвалідністю. Їх не годують і не надають медичної допомоги. Стан багатьох погіршується, одна людина вже опинилася в лікарні", - пишуть журналісти.

Один з утримуваних у російському полоні розповів, що в його групі приїхало вісім осіб, є інваліди та хворі на тяжкі хвороби.

"Перебуваємо ми в підвалі без комунікацій: немає душу і туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарку, але цього вистачає на кілька днів і то не всім. Підвал сирий, краплі води на стелі, дихати нема чим, усі курять, на вулицю не випускають. Спимо по 4 години, міняючись. Деякі сплять на підлозі", - повідомив один із полонених.

Фото: українців утримують на кордоні без їжі та води (t.me/astrapress)