"Фиксируем каждый случай". Буданов обратился к украинцам с важным заявлением (видео)

Сегодня, 26 июня, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ГУР МОУ в Facebook.
Сегодня, 26 июня, в мире отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году (для содействия эффективному функционированию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания).
По словам Буданова, для Украины эта тема - не только международная повестка дня.
"Сегодня - день, когда мир вспоминает жертв пыток и пыток... Это - наша ежедневная реальность", - подчеркнул он.
Глава ГУР напомнил, что в российской неволе до сих пор остаются наши граждане:
При этом они проходят через жестокое обращение:
"Мы фиксируем каждый такой случай. Собираем показания и передаем данные в соответствующие органы. Работаем с международными партнерами Украины. И мы верим - виновные будут наказаны", - заявил Буданов.
В то же время он напомнил, что "прежде чем будет приговор, должно быть возвращение", ведь "за каждым фактом и каждой цифрой - живой человек".
"Человек, который сопротивляется не только физически, но и морально. Который не сломался. И эти люди - источники нашей силы. Их дух - несокрушимый. И это обязывает нас бороться за каждого", - подчеркнул начальник Главного управления разведки.
Отдельно он обратился к семьям пленных украинцев.
"Вы не просто ждете. Вы боретесь. Вы находите слова, когда говорить трудно. Вы говорите за тех, кто не может говорить сам. Вы - часть этой борьбы. И я хочу, чтобы вы знали - мы рядом", - сказал Буданов.
Он также обратился и к тем, кто уже был освобожден из вражеского плена.
"Ваши истории - болезненные, важные, сильные. Ваш опыт - это свидетельство, память и доказательства. Вы вернулись, но мы понимаем, что путь к восстановлению долгий. Мы поддерживаем вас. Мы учимся у вас. И мы вместе с вами говорим миру правду о том, что происходит", - заявил глава ГУР.
В заключение Буданов напомнил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает ежедневно:
"И мы не остановимся. Спасибо вам за силу, за веру, за единство. Сегодня мы здесь, чтобы сказать: мы помним, мы вместе, мы действуем. Слава Украине", - подытожил он.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Россия после четырех лет пыток освободила из тюрьмы крымского журналиста Владислава Есипенко.
Тем временем в ГУР рассказали о масштабах пыток в плену России.
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