"Фиксируем каждый случай". Буданов обратился к украинцам с важным заявлением (видео)

Что рассказал Буданов в Международный день в поддержку жертв пыток

Сегодня, 26 июня, в мире отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году (для содействия эффективному функционированию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания).

По словам Буданова, для Украины эта тема - не только международная повестка дня.

"Сегодня - день, когда мир вспоминает жертв пыток и пыток... Это - наша ежедневная реальность", - подчеркнул он.

Глава ГУР напомнил, что в российской неволе до сих пор остаются наши граждане:

военные;

гражданские;

волонтеры;

медики;

добровольцы.

При этом они проходят через жестокое обращение:

физическое и психологическое насилие;

унижения;

изоляцию.

"Мы фиксируем каждый такой случай. Собираем показания и передаем данные в соответствующие органы. Работаем с международными партнерами Украины. И мы верим - виновные будут наказаны", - заявил Буданов.

В то же время он напомнил, что "прежде чем будет приговор, должно быть возвращение", ведь "за каждым фактом и каждой цифрой - живой человек".

"Человек, который сопротивляется не только физически, но и морально. Который не сломался. И эти люди - источники нашей силы. Их дух - несокрушимый. И это обязывает нас бороться за каждого", - подчеркнул начальник Главного управления разведки.

Отдельно он обратился к семьям пленных украинцев.

"Вы не просто ждете. Вы боретесь. Вы находите слова, когда говорить трудно. Вы говорите за тех, кто не может говорить сам. Вы - часть этой борьбы. И я хочу, чтобы вы знали - мы рядом", - сказал Буданов.

Он также обратился и к тем, кто уже был освобожден из вражеского плена.

"Ваши истории - болезненные, важные, сильные. Ваш опыт - это свидетельство, память и доказательства. Вы вернулись, но мы понимаем, что путь к восстановлению долгий. Мы поддерживаем вас. Мы учимся у вас. И мы вместе с вами говорим миру правду о том, что происходит", - заявил глава ГУР.

В заключение Буданов напомнил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает ежедневно:

чтобы найти и вернуть всех наших граждан;

чтобы выяснить судьбу пропавших без вести;

чтобы поддержать семьи.

"И мы не остановимся. Спасибо вам за силу, за веру, за единство. Сегодня мы здесь, чтобы сказать: мы помним, мы вместе, мы действуем. Слава Украине", - подытожил он.