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"Фиксируем каждый случай". Буданов обратился к украинцам с важным заявлением (видео)

Буданов обратился к украинцам в Международный день в поддержку жертв пыток (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 26 июня, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ГУР МОУ в Facebook.

Что рассказал Буданов в Международный день в поддержку жертв пыток

Сегодня, 26 июня, в мире отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году (для содействия эффективному функционированию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания).

По словам Буданова, для Украины эта тема - не только международная повестка дня.

"Сегодня - день, когда мир вспоминает жертв пыток и пыток... Это - наша ежедневная реальность", - подчеркнул он.

Глава ГУР напомнил, что в российской неволе до сих пор остаются наши граждане:

  • военные;
  • гражданские;
  • волонтеры;
  • медики;
  • добровольцы.

При этом они проходят через жестокое обращение:

  • физическое и психологическое насилие;
  • унижения;
  • изоляцию.

"Мы фиксируем каждый такой случай. Собираем показания и передаем данные в соответствующие органы. Работаем с международными партнерами Украины. И мы верим - виновные будут наказаны", - заявил Буданов.

В то же время он напомнил, что "прежде чем будет приговор, должно быть возвращение", ведь "за каждым фактом и каждой цифрой - живой человек".

"Человек, который сопротивляется не только физически, но и морально. Который не сломался. И эти люди - источники нашей силы. Их дух - несокрушимый. И это обязывает нас бороться за каждого", - подчеркнул начальник Главного управления разведки.

Отдельно он обратился к семьям пленных украинцев.

"Вы не просто ждете. Вы боретесь. Вы находите слова, когда говорить трудно. Вы говорите за тех, кто не может говорить сам. Вы - часть этой борьбы. И я хочу, чтобы вы знали - мы рядом", - сказал Буданов.

Он также обратился и к тем, кто уже был освобожден из вражеского плена.

"Ваши истории - болезненные, важные, сильные. Ваш опыт - это свидетельство, память и доказательства. Вы вернулись, но мы понимаем, что путь к восстановлению долгий. Мы поддерживаем вас. Мы учимся у вас. И мы вместе с вами говорим миру правду о том, что происходит", - заявил глава ГУР.

В заключение Буданов напомнил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает ежедневно:

  • чтобы найти и вернуть всех наших граждан;
  • чтобы выяснить судьбу пропавших без вести;
  • чтобы поддержать семьи.

"И мы не остановимся. Спасибо вам за силу, за веру, за единство. Сегодня мы здесь, чтобы сказать: мы помним, мы вместе, мы действуем. Слава Украине", - подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Россия после четырех лет пыток освободила из тюрьмы крымского журналиста Владислава Есипенко.

Тем временем в ГУР рассказали о масштабах пыток в плену России.

Читайте также, почему Украина знает о пленных больше Красного Креста.

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