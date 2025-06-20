Дев'ять з десяти постраждали: в ГУР розповіли про масштаби тортур у полоні Росії
Не менше ніж 90 відсотків українських військовополонених, звільнених з російського полону, постраждали там від тортур. Це демонструє масштаби знущання з полонених у російських катівнях та таборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених в російській неволі на різних етапах перебування в руках загарбників"- розповів Юсов.
За його словами, це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.
"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує", - зауважив представник ГУР.
Юсов додав, що на відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних норм та Женевських конвенцій. Центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам і там точно не застосовують тортури.
Обміни полоненими між Україною та Росією
Тим часом 20 червня Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими. Додому повернулася нова група тяжкохворих та важкопоранених українських воїнів, багато з яких перебували у полоні з 2022 року.
Цей обмін - частина виконання домовленості про обмін полоненими, якої вдалося досягти 2 червня у Стамбулі. Тоді Україна та Росія домовилися обміняти "всіх на всіх" поранених та тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.
У рамках цих домовленостей відбулося вже п'ять обмінів - 9, 10, 12, 14 та 19 червня. Зокрема, 19 червня Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників. Обмін 20 червня, таким чином, став вже шостим. Коордштаб обіцяє назвати точну кількість обміняних, коли буде завершено усі етапи.
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