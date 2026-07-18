ФІФА пояснили, чи будуть переносити фінал ЧС-2026 через дим від пожеж
ФІФА не планує переносити фінал чемпіонату світу з футболу в неділю, попри те що дим від канадських лісових пожеж погіршує якість повітря в районі Нью-Йорка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Чи обговорювали перенесення матчу
За словами обізнаних джерел, ФІФА не має планів переносити фінальний матч. Були неформальні перемовини щодо ситуації з лісовими пожежами за участю ФІФА та Ендрю Джуліані, керівника робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу, однак жодної масштабної офіційної зустрічі щодо цього наразі не заплановано.
Де і коли відбудеться фінал
Матч між Іспанією та Аргентиною розпочнеться о 15:00 на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, розрахованому на 80 000 глядачів. Представники Національної метеослужби перебувають у командному центрі ФІФА в Маямі протягом усього турніру й продовжуватимуть стежити за погодою.
Що кажуть синоптики
Дим у Нью-Йорку, ймовірно, погіршиться в суботу, однак до неділі більша його частина розсіється - про це заявив старший прогнозист Центру прогнозування погоди США Боб Оравец.
"Неділя не буде жахливою для чемпіонату світу. Все, що ми бачимо, свідчить про те, що дим розсіється саме в неділю", - сказав він.
Чому виникла проблема з димом
Спекотніші та сухіші умови, спричинені зміною клімату, викликали сотні лісових пожеж у Канаді, які й спрямовують небезпечні шлейфи диму через увесь континент.
Дим від лісових пожеж уже викликав політичну суперечку. Трамп розкритикував Канаду через пожежі, звинувативши північного сусіда у нездатності стримати вогонь, попри те що Вашингтон сам регулярно просить Оттаву про допомогу, коли горять американські штати.
Також повідомлялося, що Міністерство внутрішньої безпеки США звітувало про збиття десятків дронів біля стадіонів і фан-зон під час чемпіонату світу - найбільше подібних інцидентів зафіксували в Атланті.