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Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про збиття десятків дронів на ЧС-2026

07:30 30.06.2026 Вт
2 хв
Найбільше інцидентів з дронами сталось в Атланті - місті на південному сході США
aimg Юлія Маловічко
Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про збиття десятків дронів на ЧС-2026 Фото: Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці (Getty Images)
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Американські служби безпеки різко посилили контроль повітряного простору під час чемпіонату світу з футболу 2026 року. Лише за перші дні турніру біля стадіонів і фан-зон перехопили понад 50 невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна, саме безпілотники наразі є одним із найбільших викликів для організаторів безпеки турніру. Попри значні інвестиції у розвиток дронів, засоби боротьби з ними все ще не встигають за темпами розвитку технологій.

Як зазначає видання, федеральні та місцеві органи влади готувалися до турніру в умовах обмеженого часу. Ситуацію ускладнила тривала пауза у фінансуванні Міністерства внутрішньої безпеки, через що частина програм із розгортання систем протидії безпілотникам була відкладена.

Попри це, під час матчів навколо стадіонів діють суворі обмеження польотів. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заборонило будь-які польоти дронів у визначених зонах над аренами та фан-зонами. За порушення правил операторам загрожують штрафи до 100 тисяч доларів, кримінальна відповідальність і конфіскація безпілотника.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, лише за перший тиждень турніру федеральні служби зафіксували понад 150 випадків проникнення дронів у закритий повітряний простір, а понад 50 безпілотників уже були вилучені. Найбільше таких інцидентів сталося в Атланті, де зафіксували понад три десятки порушень.

Охорона ЧС-2026

Для охорони турніру США залучили ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, FAA та місцеві правоохоронні органи. Біля стадіонів працюють спеціальні групи, оснащені системами виявлення, відстеження та нейтралізації несанкціонованих безпілотників.

У Politico зазначають, що поштовхом до такого посилення безпеки став стрімкий розвиток безпілотних технологій під час сучасних воєн, зокрема війни Росії проти України.

Американські посадовці визнають, що дешеві комерційні дрони можуть становити серйозну загрозу навіть для масштабних міжнародних спортивних заходів, оскільки їх можна використовувати як для розвідки, так і для атак.

Нагадаємо, Чемпіонат світу 2026 року проходить у США, Канаді та Мексиці й є найбільшим в історії турніру. Саме тому американська влада називає його одним із найскладніших випробувань для національної системи безпеки.

Ми також писали, що у Мексиці за правопорядком на вулицях під час ЧС-2026 слідкують роботизовані собаки.

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