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ФИФА объяснили, будут ли переносить финал ЧМ-2026 из-за дыма от пожаров

07:48 18.07.2026 Сб
2 мин
Синоптики уже дали прогноз, рассеется ли дым ко дню матча
aimg Екатерина Коваль
ФИФА объяснили, будут ли переносить финал ЧМ-2026 из-за дыма от пожаров Фото: в нескольких городах ситуацию с загрязненным воздухом сочли опасной (Getty Images)
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ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу в воскресенье, несмотря на то, что дым от канадских лесных пожаров ухудшает качество воздуха в районе Нью-Йорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждали ли перенос матча

По словам осведомленных источников, у ФИФА нет планов переносить финальный матч. Были неформальные переговоры по ситуации с лесными пожарами с участием ФИФА и Эндрю Джулиани, руководителя рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира, однако ни одной масштабной официальной встречи по этому поводу пока не запланировано.

Где и когда состоится финал

Матч между Испанией и Аргентиной начнется в 15:00 на стадионе MetLife в Нью-Джерси, рассчитанном на 80 000 зрителей. Представители Национальной метеослужбы находятся в командном центре ФИФА в Майами на протяжении всего турнира и будут продолжать следить за погодой.

Что говорят синоптики

Дым в Нью-Йорке, вероятно, ухудшится в субботу, однако к воскресенью большая его часть рассеется - об этом заявил старший прогнозист Центра прогнозирования погоды США Боб Оравец.

"Воскресенье не будет ужасным для чемпионата мира. Все, что мы видим, свидетельствует о том, что дым рассеется именно в воскресенье", - сказал он.

Почему возникла проблема с дымом

Более жаркие и более сухие условия, вызванные изменением климата, вызвали сотни лесных пожаров в Канаде, которые и направляют опасные шлейфы дыма через весь континент.

Дым от лесных пожаров уже вызвал политический спор. Трамп раскритиковал Канаду из-за пожаров, обвинив северного соседа в неспособности сдержать огонь, несмотря на то, что Вашингтон сам регулярно просит Оттаву о помощи, когда горят американские штаты.

Также сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США отчитывалось о сбитии десятков дронов у стадионов и фан-зон во время чемпионата мира - больше всего подобных инцидентов зафиксировали в Атланте.

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