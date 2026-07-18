ФИФА объяснили, будут ли переносить финал ЧМ-2026 из-за дыма от пожаров

ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу в воскресенье, несмотря на то, что дым от канадских лесных пожаров ухудшает качество воздуха в районе Нью-Йорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Обсуждали ли перенос матча

По словам осведомленных источников, у ФИФА нет планов переносить финальный матч. Были неформальные переговоры по ситуации с лесными пожарами с участием ФИФА и Эндрю Джулиани, руководителя рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира, однако ни одной масштабной официальной встречи по этому поводу пока не запланировано.

Где и когда состоится финал

Матч между Испанией и Аргентиной начнется в 15:00 на стадионе MetLife в Нью-Джерси, рассчитанном на 80 000 зрителей. Представители Национальной метеослужбы находятся в командном центре ФИФА в Майами на протяжении всего турнира и будут продолжать следить за погодой.

Что говорят синоптики

Дым в Нью-Йорке, вероятно, ухудшится в субботу, однако к воскресенью большая его часть рассеется - об этом заявил старший прогнозист Центра прогнозирования погоды США Боб Оравец.

"Воскресенье не будет ужасным для чемпионата мира. Все, что мы видим, свидетельствует о том, что дым рассеется именно в воскресенье", - сказал он.

Почему возникла проблема с дымом

Более жаркие и более сухие условия, вызванные изменением климата, вызвали сотни лесных пожаров в Канаде, которые и направляют опасные шлейфы дыма через весь континент.