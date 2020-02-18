ФГВФЛ посоветовал, как не потерять деньги в банке-банкроте

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Деньги нужно хранить в разных банках

В случае банкротства банка одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладу вместе с процентами, но в рамках предельной суммы возмещения (200 000 грн). Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФЛ).

В фонде отметили:

Если в банке-банкроте вкладчик имел несколько счетов, средства, которые были на них размещены, вместе с процентами суммируются и возмещаются в пределах гарантированной суммы (не более 200 000 грн на одного человека).

Если лицо имеет вклады в нескольких банках, то в случае банкротства банков фонд возместит средства в пределах гарантированной суммы в каждом из них.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.