ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Вкладчики получают не более 200 тыс. грн

Вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированного возмещения в январе 2020 года получили 20,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФО).

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 февраля 2020 года общая сумма выплат составила 89 761,6 млн грн.

По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

На 1 февраля 2020 года общая сумма аккумулированных фондом средств составила 13 001,7 млн грн. От регулярного сбора в течение января 2020 года в фонд поступило 1 005,8 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.