ФГВФО порадив, як не втратити кошти в банку-банкруті

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Кошти потрібно зберігати у різних банках

У разі банкрутства банку одній особі в одному банку відшкодовується сума за вкладом разом з відсотками, але в межах граничної суми відшкодування (200 000 грн). Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування фізичних осіб (ФГВФО).

У фонді зазначили:

Якщо у банку-банкруті вкладник мав кілька рахунків, кошти, які були на них розміщені, разом з відсотками сумуються і відшкодовуються в межах гарантованої суми (не більше 200 000 грн на одну особу).

Якщо особа має вклади у кількох банках, то у разі банкрутства банків фонд відшкодує кошти в межах гарантованої суми у кожному з них.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.

У січні 2020 року директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.