ФГВФЛ назвал сумму гарантированных банковских вкладов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Под гарантию подпадает менее половины вкладов

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн (на 1 июня - 437,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным пресс-службы, полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии фонда. Относительно суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,0 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 277,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, административный совет Фонд гарантирования вкладов физических лиц освободил Константина Ворушилина с должности директора - распорядителя ФГВФЛ по собственному желанию. С 18 июля совет назначил директором-распорядителем ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Отметим, что сумма средств, аккумулированные фондом, по состоянию на 1 апреля 2019 года составляла 10,880 млрд грн. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 89,357 млрд грн.